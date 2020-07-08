Белорусский оппозиционер Полиенко осужден на 15 суток за фото с кастрюлей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Белорусский оппозиционер анархист Дмитрий Полиенко получил 15 суток ареста "за призыв к несанкционированной акции". Призыв заключался в размещении фотографии с кастрюлей в социальных сетях, сообщили в правозащитном центре "Весна".

"В суде Первомайского района в 10.00 началось рассмотрение административного дела Дмитрия Полиенко по статье 23.34 КоАП - за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Причиной составления протокола стало фото с кастрюлей, которое он выложил в социальные сети", - говорится в сообщении на сайте "Весны".

Правозащитники пояснили, что позже, уже в ходе судебного заседания, Полиенко обвинили в призывах к флешмобу (#2 минуты - ИФ) посредством социальных сетей. Утверждалось, что он таким образом призвал вечерами выходить на балконы и греметь кастрюлями.

Полиенко был наказан 15 сутками ареста.

Ранее, в 2019 году, он уже проходил по делу за хулиганство и разжигание вражды к милиционерам, и даже был приговорен к наказанию, но вскоре амнистирован. Также он провел 1,5 года в колонии по приговору за насилие к сотруднику милиции и распространение порнографических материалов. Полиенко был признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.