Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 12 мл

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире по состоянию на 00:00 часов по московскому времени четверга выявлено 12 млн 143 тыс. 777 случаев заражения, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 550 тыс. 949 человек, излечились более 7 млн.

Уровень смертности от коронавируса в мире составил 70,7 человека на 1 млн населения планеты.