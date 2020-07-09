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В Пекине третий день подряд нет новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Третий день подряд в Пекине не фиксируются новые случаи заражения коронавирусом, сообщил городской Комитет здравоохранения.

По сообщению ведомства, на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 мск среды) "в Пекине не выявлено новых активных случаев заболевания, а также людей с подозрением на наличие инфекции".

Также не отмечено ни одного нового ввезенного случая инфекции.

Власти ввели жесткие карантинные меры после того, как на пекинском оптовом продовольственном рынке "Синьфади" 11 июня была зафиксирована новая вспышка инфицирования коронавирусом, всего заразились 335 человек, летальных исходов нет.

По состоянию на утро четверга в больницах проходят курс лечения 275 человек, 60 выписаны после выздоровления, под медицинским наблюдением остаются 26 человек.

Китай Пекин коронавирус COVID-19

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