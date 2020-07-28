После вспышки в Даляне COVID-19 зафиксировали еще в 5 регионах Китая

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус, еще один очаг которого был обнаружен в городе Далянь на северо-востоке КНР, распространился еще на пять районов Китая и на девять городов, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на медицинские службы страны.

В частности, один случай заболевания, завезенный из Даляня, был отмечен в Пекине - первый с того момента, как в начале июля власти смогли взять под контроль очаг заболевания на территории китайской столицы.

Также коронавирус был завезен в административный центр провинции Фуцзян город Фучжоу: из-за человека с бессимптомным течением болезни, который приехал из Даляня, в Фучжоу введут "режим военного времени". В самом Даляне за сутки выявлены еще шесть больных в активной форме и 12 - в бессимптомной.

Госкомздрав КНР на официальном сайте сообщил, что за истекшие сутки в Китае выявлены 102 новых инфицированных COVID-19: 68 больных в активной форме и 34 бессимптомных носителя. СМИ отмечают, что 68 зараженных в активной форме - это самый высокий суточный показатель в Китае за период с апреля.

Накануне, 27 июля, стало известно, что органы здравоохранения КНР намерены протестировать всех жителей шестимиллионного Даляня (провинция Ляонин) на наличие нового коронавируса. На прошлой неделе в Даляне была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Первый случай выявили 22 июля - коронавирус был обнаружен у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены в карантин.