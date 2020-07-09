Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:06Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них девять больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все активные случаи и пять бессимптомных "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 13 новых случая заражения, из них семь больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей.

Пекин, где 11 июня после двухмесячного перерыва была зафиксирована волна новых случаев инфицирования, повлекшая введение жестких карантинных мер, третий день подряд сообщает о нулевом росте больных в активной форме и одном бессимптомном носителе.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 83 тыс. 581 активный случай заражения, из них 1 тыс. 958 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 24 новых случаев заболевания, все в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 818 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 323 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 449 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

Новости

СБ ООН не принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию

Граждане Сербии вышли на протесты против ограничений из-за COVID-19

В ЕС предупредили, что к 2050 году намерены отказаться от ископаемых энергоносителей

Украина разорвала соглашение с РФ по борьбе с терроризмом

Украина разорвала соглашение с РФ по борьбе с терроризмом

Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса

Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса
Пандемия коронавируса

В Минздраве Франции призвали готовиться ко второй волне COVID-19

Пандемия коронавируса

На Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых заболевших

Пандемия коронавируса

Протестовавшие против карантинных мер попытались взять штурмом парламент Сербии

Протестовавшие против карантинных мер попытались взять штурмом парламент Сербии
Пандемия коронавируса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 543 тысячи, заболели 11,8 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 8 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');