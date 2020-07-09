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В Южной Корее полиция начала поиски пропавшего без вести мэра Сеула

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Сеула Пак Вон Сун объявлен пропавшим без вести, полиция ведет его поиски, сообщает в четверг агентство Associated Press.

В полицию с сообщением об исчезновении Пак Вон Суна обратилась его дочь.

В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь отметили, что мэр не явился в четверг на работу, отменены все запланированные встречи.

Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он является активистом за защиту прав человека. Он также является учредителем общественных и гражданских организаций.

Южная Корея Сеул

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