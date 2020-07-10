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Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мэр Сеула Пак Вон Сун, который был накануне был обнаружен мертвым, оставил предсмертную записку, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Записка была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы. В ней также содержится просьба кремировать его останки и развеять прах над могилами его родителей.

Накануне, 9 июля, тело Пак Вон Суна обнаружили в горах Бугаксан севернее Сеула. До этого поступали данные о том, что он пропал без вести - его телефон был отключен.

Пак Вон Сун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций. Его рассматривали одним из претендентов на пост президента страны от правящей Демократической партии на выборах 2022 года.

Пак Вон Сун Сеул Южная Корея

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