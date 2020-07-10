Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

В пресс-службе правительства Меркель обнаружили шпионившего на Египет человека

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Ведомстве печати и информации правительства Германии в декабре 2019 года обнаружили сотрудника, передававшего информацию египетской разведке, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год.

"В декабре 2019 года по ордеру генпрокуратуры Федеральное ведомство по уголовным делам выполнило исполнительные действия в отношении одного сотрудника Ведомства печати и информации федерального правительства", - сказано в докладе, в котором также говорится, что этот мужчина в течение нескольких лет работал на египетскую разведку. Сейчас ведется следствие.

Немецкие правоохранительные органы считают, что египетские секретные службы пытаются вербовать живущих в Германии соотечественников.

Прокуратура по запросу таблоида Bild подтвердила, что такое расследование ведется. Какую именно информацию передавал задержанный, неизвестно, но издание считает, что мужчина собирал данные о египетских журналистах, работающих в Германии. Речь идет о сотруднике центра посетителей Ведомства печати и информации, в его помещениях ранее прошел обыск. По данным газеты, мужчина имеет "миграционное прошлое".

Германия Египет

Новости
Пандемия коронавируса

Гонконг закроет все школы из-за новой вспышки коронавируса

Гонконг закроет все школы из-за новой вспышки коронавируса
Пандемия коронавируса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 554 тысяч, число заболевших - более 12,26 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июля

Помпео заявил, что США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани

Помпео заявил, что США не согласны с критикой ООН по убийству Сулеймани

СМИ сообщили об отключении электричества на западе Тегерана из-за взрыва

Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом

Временный президент Боливии Аньес заразилась коронавирусом

В городах Сербии возобновились антикарантинные протесты

Более 20 человек задержаны по "делу Белгазпромбанка"

Более 20 человек задержаны по "делу Белгазпромбанка"

За два дня антикарантинных беспорядков в Сербии пострадали 118 полицейских

За два дня антикарантинных беспорядков в Сербии пострадали 118 полицейских

Долларовые миллионеры в 2019 году стали богаче на 8,6%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');