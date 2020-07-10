В пресс-службе правительства Меркель обнаружили шпионившего на Египет человека

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Ведомстве печати и информации правительства Германии в декабре 2019 года обнаружили сотрудника, передававшего информацию египетской разведке, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции за 2019 год.

"В декабре 2019 года по ордеру генпрокуратуры Федеральное ведомство по уголовным делам выполнило исполнительные действия в отношении одного сотрудника Ведомства печати и информации федерального правительства", - сказано в докладе, в котором также говорится, что этот мужчина в течение нескольких лет работал на египетскую разведку. Сейчас ведется следствие.

Немецкие правоохранительные органы считают, что египетские секретные службы пытаются вербовать живущих в Германии соотечественников.

Прокуратура по запросу таблоида Bild подтвердила, что такое расследование ведется. Какую именно информацию передавал задержанный, неизвестно, но издание считает, что мужчина собирал данные о египетских журналистах, работающих в Германии. Речь идет о сотруднике центра посетителей Ведомства печати и информации, в его помещениях ранее прошел обыск. По данным газеты, мужчина имеет "миграционное прошлое".