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США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.

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Американское министерство утверждает, что четыре компании входили в схему по отмыванию платежей в пользу организаций, которые находятся под санкциями. Одна из них, Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), закупала российские нефтепродукты для Северной Кореи. Вторая, Dandong Zhicheng Metallic Material Co. (Dandong Zhicheng), закупала у Северной Кореи уголь. В список попали "многочисленные филиалы Банка внешней торговли КНДР", который США подвели под санкции за содействие операциям от имени субъектов, связанных с северокорейской сетью распространения.

США требуют конфискации $2 372 793.

США КНДР

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