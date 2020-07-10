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Украинский экс-премьер предрек кризис в стране

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Украина, которая сейчас живет в условиях адаптивного карантина и ожидания второй волны заболеваемости COVID-19 осенью, двигается к системному кризису, а правительственного плана преодоления угроз пока нет, считает экс-премьер Украины Владимир Гройсман.

По его мнению, осень 2020 только усилит те явления, с которыми украинцы столкнулись зимой и весной этого года.

"Задача правительства, и она стоит уже более 10 месяцев, сфокусироваться на нуждах людей. Впереди сложная и непредсказуемая осень. А у правительства до сих пор нет плана, как преодолевать сложности", - сказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

По мнению Гройсмана, отсутствие компетенции и системности в работе ключевых органов власти ведет к хаосу и свертыванию востребованных обществом изменений и инициатив.

Украина Владимир Гройсман

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