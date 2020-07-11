Внук конструктора Королева пригласил Маска в Россию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Семья советского конструктора Сергея Королева пригласила главу SpaceX Илона Маска в Россию, сообщает в субботу телеканал "Звезда".

Как рассказал телеканалу внук Королева Андрей, семья конструктора пригласила американского бизнесмена в Москву, чтобы "показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно". Маск, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, как только будет открыто авиасообщение.

"Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись, - сказал внук конструктора. - Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени".

Ранее сам Маск сообщил о беседе с семьей Королева в своем твиттере.