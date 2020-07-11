Тбилиси обвинил пограничников РФ в Южной Осетии в незаконном задержании грузинского гражданина

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном лишении свободы гражданина Грузии.

"Житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило", - говорится в распространенном в субботу сообщении СГБ.

По данным СГБ, при задержании он получил огнестрельное ранение ноги.

В СГБ отмечают, что в связи с данным "тяжелым инцидентом" немедленно была активирована действующая при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) "горячая линия" и были проинформированы о произошедшем факте как представители МНЕС, так и сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью.

"Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для тяжелых инцидентов и эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Комитет государственной безопасности Южной Осетии в свою очередь сообщил, что гражданин Грузии был задержан после того, как нарушил режим государственной границы и произвел несколько выстрелов в пограничников в Ленингорском районе.

"11 июля около 9:30, житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович, 1987 г.р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе ранен в голеностоп и впоследствии задержан", - говорится в сообщении КГБ, предоставленном "Интерфаксу".

По данному инциденту компетентными органами республики проводится разбирательство. В пресс-службе комитета отметили, что в настоящее время нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное.

Позже вечером в субботу с заявлением выступил МИД Грузии, в котором осудил задержание в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы грузинского гражданина.

В МИД, комментируя тот факт, что мужчина при задержании получил ранение в ногу, назвали это "опасной провокацией" и обвинили Россию в "грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года".

"Также это является полным игнорированием призыва генерального секретаря ООН о прекращении огня в глобальном масштабе в условиях пандемии коронавируса", - сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

МИД Грузии в своем заявлении категорически требует от югоосетинской стороны немедленного освобождения задержанного грузинского гражданина.

В Тбилиси не признают границу с Южной Осетией, а задержания грузинских граждан за ее нарушение считают незаконными.