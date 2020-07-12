В Польше пройдет второй тур президентских выборов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Второй тур президентских выборов проходит в воскресенье в Польше, за президентское кресло борются действующий глава государства Анджей Дуда и представитель оппозиционной "Гражданской коалиции", президент (градоначальник) Варшавы Рафал Тшасковский.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов смогут принять участие 29,9 млн человек, имеющих право голоса, из них 519,5 тыс. будут голосовать за границей.

Граждане Польши смогут отдать голоса на 27,2 тыс. избирательных участков, которые будут работать как в стране, так и за границей. В Польше они откроются в семь утра местного времени (08:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск).

По словам председателя избиркома Сильвестера Марциняка, ожидается, что окончательные результаты второго тура станут известны во вторник в 23:00 местного времени (00:00 мск в среду).

Между тем, данные большинства опросов в преддверие голосования указывают на то, что шансы Дуды и Тшасковского примерно равны.

Согласно данным опросов, проведенных компанией IBRiS по заказу польского издания "Речь Посполита", небольшой перевес на стороне Тшасковского - за него, по версии этой газеты, готовы отдать голоса 45,3% избирателей, в то время как Дуду поддерживают 44,4%.

При этом отмечается, что эта разница находится в пределах статистической погрешности, а с учетом того, что многие из тех, кто в первом туре голосовал за кандидатов, сошедших с дистанции, пока еще не определились с выбором, итоги второго тура будут оставаться загадкой до самого последнего момента.

Тшасковскому отдают предпочтение 46,4% избирателей, в то время как Дуде - 45,9 и участники опроса, проведенного компанией Ipsos для издания ОКО-Пресс. Тшасковский с 46,4% (в то время как у Дуды 45,9%) лидирует и в данных компании Kantar, которая проводила опрос по заказу польского телеканала TVN.

Дуда в свою очередь обогнал Тшасковского в опросах IBRiS для газеты "Политыка" (Дуда - 48,7%, Тшасковский - 47,8%), а также для радиостанции RMF FM и "Газеты правной" (Дуда - 46,8, Тшасковский - 45,9%).

Лидером первого тура президентских выборов, который состоялся в Польше 28 июня, стал действующий президент Польши Анджей Дуда, он заручился поддержкой 8,45 млн (43,5%) избирателей. За Тшасковского отдали голоса 5,9 млн (30,46%) человек.

Явка избирателей составила 64,51%.