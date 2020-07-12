Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Анджей Дуда после объявления результатов экзит-поллов второго тура президентских выборов в Польше Фото: Reuters

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Действующий президент Польши Анждей Дуда с 50,4% голосов избирателей вышел в лидеры во втором туре выборов главы государства, его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,6% голосов, свидетельствуют данные опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Согласно этим же данным, явка избирателей во втором туре составила 68,9%.

Наблюдатели отмечают, что Дуда "лишь на волосок" обошел Тшасковского, в силу чего окончательные итоги выборов до самого конца будут оставаться загадкой.

Ожидается, что первые частичные официальные данные второго тура президентских выборов Государственная избирательная комиссия Польши огласит в понедельник утром. Окончательные данные ожидаются к 23:00 местного времени во вторник (00:00 мск среды).

Дуда вышел лидером и в первом туре, который состоялся 28 июня - тогда за него проголосовали 8,45 млн (43,5%) избирателей. За Тшасковского отдали голоса 5,9 млн (30,46%) человек.