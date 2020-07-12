Российские военные сообщили об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) 11 июля отбили атаку боевиков в районе российской авиабазы Хмеймим, совершенную с помощью двух беспилотных летательных аппаратов, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, российские военные около 22:30 выявили и уничтожили два беспилотника в ударном оснащении, приближавшихся авиабазе Хмеймим с северо-восточного направления, когда они находились на расстоянии пяти километров от базы.

Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, отмечается в сообщении.