Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:12Заразились
на 12.07В России 727 162+6 615В мире 12 910 357+192 449

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 570 тыс. человек

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 569 128 человек, увеличившись за сутки на 4 620, сообщил в понедельник американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее этот показатель составлял 4 297. Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 12 910 328 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 225 919 против 238 072 сутками ранее, излечились 7,1 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии. В Соединенных Штатах выявлено 3 304 913 заболевших (рост за сутки - 58 988), скончались 135 203 человека (рост за сутки - 426), излечились более 1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 864 681 (рост за сутки - 24 831), умерли 72 100 (рост за сутки - 621), вылечены 1,27 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 849 522 до 878 254 при 23 174 летальных исходах и 553 тыс. выздоровевших.

На третьем месте по числу умерших стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 904 человека, заразились 291 154 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 73,3. В США на 1 млн населения скончались 416 человек, Бразилии - 339, Индии - 17, Великобритании - 660.

Хроника 09 января – 13 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус

Новости

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Президент Сербии отверг заявления о "российском следе" в протестах

Более 20 человек пострадали при пожаре на корабле ВМС США

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Баку обвинил военных Армении в минометном обстреле азербайджанского села

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Данные экзит-поллов показали победу Дуды во втором туре выборов президента Польши

Российские военные сообщили об отбитой атаке беспилотников на Хмеймим

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

Крушение украинского самолета в Иране

В Иране назвали главную причину трагедии со сбитым украинским самолетом

Вооруженное столкновение произошло на границе Армении и Азербайджана

Картридж с игрой Super Mario Bros. продан на аукционе за $114 тысяч

Картридж с игрой Super Mario Bros. продан на аукционе за $114 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');