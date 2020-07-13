Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 570 тыс. человек

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 569 128 человек, увеличившись за сутки на 4 620, сообщил в понедельник американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее этот показатель составлял 4 297. Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 12 910 328 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 225 919 против 238 072 сутками ранее, излечились 7,1 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии. В Соединенных Штатах выявлено 3 304 913 заболевших (рост за сутки - 58 988), скончались 135 203 человека (рост за сутки - 426), излечились более 1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 864 681 (рост за сутки - 24 831), умерли 72 100 (рост за сутки - 621), вылечены 1,27 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 849 522 до 878 254 при 23 174 летальных исходах и 553 тыс. выздоровевших.

На третьем месте по числу умерших стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 904 человека, заразились 291 154 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 73,3. В США на 1 млн населения скончались 416 человек, Бразилии - 339, Индии - 17, Великобритании - 660.