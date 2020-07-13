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Китай ввел ограничительные меры против четырех американских чиновников

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пекин в понедельник объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Теду Крузу и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео объявил о внесении в санкционный список госдепа США трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.

В июне Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест.

"Этот так называемый закон намеренно искажает положение в области прав человека в Синьцзяне, злобно дискредитирует политику правительства Китая, попирает основные нормы международного права и международных отношений и является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Правительство и народ Китая выражают сильное возмущение и заявляют решительный протест", - говорится в распространенном заявлении МИД.

В нем отмечается, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая гарантированы права всех нацменьшинств, проблема заключается в подрывной сепаратистской деятельности, которая представляет реальную угрозу для жизни населения.

В Пекине подчеркнули, что "дела Синьцзяна являются исключительно внутренними делами Китая и иностранное вмешательство в них недопустимо". Китайское правительство и народ твердо намерены защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития.

Китай США

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