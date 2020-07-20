Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новые фотографии Солнца, территория черной смерти и удивительная способность андского кондора

Иллюстрация приближающегося к солнцу космического аппарата Solar Orbiter Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Запущенный в феврале в космос зонд Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца, полученные в ходе первого сближения со звездой. В июне станция оказалась на минимальном расстоянии 77 млн км от Солнца. Ученые обнаружили на изображениях многочисленные небольшие вспышки, которые получили неофициальное название "костры". Они наблюдались по всему диску Солнца и были в несколько миллионов раз менее интенсивные, чем обычные вспышки. Появилась гипотеза о том, что "костры" могут играть роль в поставке энергии в корону Солнца, обеспечивая ее аномальный нагрев.

- Орнитологи, изучавшие поведение андских кондоров в Аргентине, обнаружили, что эти птицы тратят на взмахи крыльями всего около одного процента от общей продолжительности полетов. Отдельные кондоры могли пролететь от 98 до 317 минут, ни разу не взмахнув крыльями: с учетом их скорости, это соответствует расстоянию в 172 км. Чаще всего птицам приходилось прибегать к активному полету на малых высотах. Чаще всего это происходило во время взлета с поверхности.

- Численность населения Земли продолжит расти до 2064 года, после чего начнет снижаться благодаря распространению образования среди женщин и доступной контрацепции. По прогнозу ученых, к 2100 году на планете будет жить около 8,8 млрд человек, то есть на миллиард больше, чем сегодня. Даже число жителей Китая к концу века может упасть ниже миллиарда — до 732 млн человек, предположили исследователи.

- Японские ученые показали, что герпесвирус шестого типа при попадании в определенный тип клеток нервной ткани начинает синтезировать белок, который может спровоцировать развитие депрессии. Наличие антител на этот белок может быть маркером риска развития депрессии.

- Жесты фокусника повлияли на выбор карты зрителем. В Лондонском университете провели эксперимент, в котором 90 добровольцам показывали фокус с выбором тройки бубен либо вживую, либо в записи. Участники эксперимента выбирали нужную карту в девять раз чаще, когда иллюзионист использовал жесты, но не понимали, что повлияло на их решение и считали свой выбор свободным и самостоятельным.

- В партнерском материале N+1 рассказали все, что известно о терапевтических свойствах никотина: правда ли он подавляет аппетит, облегчает боль и нормализует работу мозга у людей с шизофренией и насколько эффективна заместительная никотиновая терапия.

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