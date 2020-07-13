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Патриарх Кирилл призвал Черногорию отменить закон, дискриминирующий церковь

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководство Черногории остановить гонения на Православную церковь и прекратить попытки создать вместо нее новую церковную структуру.

"Призываю гражданские власти Черногории отменить дискриминационный закон, внесший разделение и раскол в черногорское общество, остановить гонения на Православную церковь, прекратить попытки создать вместо нее какую-то иную церковную структуру. Правитель светского государства не может создать Церковь. Нет и не может быть таких соображений, которые оправдывали бы посягательства государства на общенародные святыни, Церковью хранимые", - говорится в заявлении главы РПЦ, опубликованном в понедельник на ее сайте.

Как сообщалось, полгода назад в Черногории был принят закон, нацеленный на национализацию церковной собственности - прежде всего храмов и монастырей. Наряду с этим звучали обещания создать в стране "автокефальную церковь" с участием представителей местного раскола. Это вызвало акции протеста. Власти начали задержания и допросы епископов, клириков и мирян канонической Церкви, некоторым из них даже пришлось срочно покидать страну по требованию властей.

Обращаясь к черногорскому руководству, патриарх Кирилл провел параллель с Украиной, где аналогичные события начали разворачиваться два года назад, когда светские власти решили создать новую церковь.

"Горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка "объединить народ" через учреждение новой "поместной церкви". Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев. Не удивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного проекта", - сказано в заявлении патриарха.

Предстоятель РПЦ выразил поддержку духовенству и народу Черногории, который, как он отметил, "связан с народами Руси многовековыми узами единства в вере", и напомнил слова Христа: "В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир".

Патриарх Кирилл Черногория РПЦ

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