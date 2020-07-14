Япония отметила усиление военного сотрудничества между Россией и Китаем

РФ сохраняет активность ВС на Курильских островах, несмотря на COVID-19

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Японии отмечает укрепление взаимодействия между Россией и Китаем и считает необходимым следить за развитием этих отношений, следует из ежегодного доклада японского министерства обороны под названием "Белая книга".

"Компетентные ведомства обеих стран однозначно отрицают саму идею "военного союза", но учитывая упрочение взаимодействия между двумя государствами, наблюдающееся в последние годы, необходимо следить за дальнейшими направлениями развития такого взаимодействия", - говорится в докладе, опубликованном во вторник.

В документе отмечается, что в июле 2019 года авиагруппа в составе двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков Xian H-6 провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.

Кроме того, в сентябре того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального Военного совета КНР Чжан Юся подписали ряд документов о военном и военно-техническом сотрудничестве.

Военное ведомство Японии также заявляет, что в России наблюдаются "тенденции активизации деятельности вооруженных сил, и такие тенденции требуют к себе пристального внимания".

Отмечается, что Россия активизирует свою деятельность в новых сферах, включая космическое и электромагнитное пространства.

"Россия продолжает сохранять присутствие своих ВС на северных территориях (острова Южно-Курильской гряды - ИФ), которые являются исконными территориями Японии, и в последнее время еще более активизируется деятельность ВС РФ", - говорится в докладе Минобороны Японии.

"Невзирая на распространение в ВС РФ нового коронавирусного заболевания, деятельность ВС продолжает сохранять активность", - добавляет ведомство.