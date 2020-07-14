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В Иране казнили бывшего сотрудника Минобороны за работу на ЦРУ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Иране по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ казнен бывший сотрудник министерства обороны страны Реза Асгари. Об этом сообщил во вторник представитель иранского министерства юстиции Голамхосейн Эсмаили.

Он отметил, что приговор был приведен в исполнение на прошлой неделе.

По его словам, которые приводит иранский информационный портал "Мизан", Асгари был связан с ЦРУ на протяжении последних лет работы в министерстве обороны Ирана, откуда он уволился четыре года назад. Эсмаили подчеркнул, что в частности Асгари передавал ЦРУ данные о ракетной программе Ирана.

Эсмаили добавил, что исполнения смертного приговора ожидает и Махмуд Мусави-Маджд, который обвинен в сотрудничестве с американской и израильской разведками.

В прошлом году в Тегеране сообщили о разоблачении 17 человек, которые работали на ЦРУ.

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