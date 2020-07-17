Журналисты сообщили о стягивании полиции в иранские города на фоне волнений

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В некоторых городах Ирана усилено присутствие сотрудников сил правопорядка, пишет издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на публикации в сосцетях. В частности, усиление замечено в Тегеране, Исфахане и Бехбахане.

"На видеороликах, опубликованных в социальных сетях внутри Ирана, запечатлены протестующие, скандирующие: "Не бойтесь, не бойтесь! Мы вместе!" некоторые манифестанты выкрикивают лозунги против высшего руководства страны", - пишет издание.

Житель Тегерана сказал журналистам по телефону, что "народ обозлен, экономика находится в упадке, выживать невозможно".

Издание напоминает, что в ноябре прошлого года протесты, в которых, по некоторым данным, погибли более тысячи человек, начались с требований экономического характера, но затем обрели политическое звучание. Экономика Ирана испытывает постоянное давление вследствие санкций США. Ситуация значительно ухудшилась после начала эпидемии COVID-19 в стране, отмечает газета.