Квартальная прибыль J.P.Morgan упала в два раза

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года крупнейший американский банк по размеру активов J.P.Morgan Chase & Co. сократил чистую прибыль на 51% во втором квартале 2020 года, однако показатель превзошел ожидания рынка, так что после публикации отчета котировки банка выросли.

Чистая прибыль банка за отчетный квартал составила $4,687 млрд, или $1,38 в расчете на акцию, по сравнению с $9,652 млрд, или $2,82 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,15 на акцию,

Квартальная выручка увеличилась на 15%, до $33,817 млрд.

Чистый процентный доход банка снизился в минувшем квартале на 4%, до $13,85 млрд, немного не дотянув до консенсус-прогноза на уровне $13,96 млрд. Непроцентный доход вырос на 33%, до $19,9 млрд, превысив прогноз на уровне $15,74 млрд.

Резервы JPMorgan на покрытие возможных убытков по кредитам в прошедшем квартале увеличились на $9,3 млрд относительно того же периода предшествующего года и достигли $10,5 млрд. Это связано с дальнейшим ухудшением ситуации и растущей неопределенностью в отношении перспектив экономики в связи с пандемией.

Выручка розничного подразделения JPMorgan во втором квартале сократилась на 26%, до $5,107 млрд, направление корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания увеличило доходы на 16%, до $16,352 млрд, выручка подразделения банковского обслуживания коммерческих предприятий выросла на 5%, до $2,392 млрд, доходы подразделения по управлению активами и частными капиталами повысились на 1%, до $3,610 млрд.

На рынках ценных бумаг с фиксированным доходом выручка выросла почти вдвое (на 99%), до $7,3 млрд. Выручка от операций с акциями увеличилась на 38%, до $2,4 млрд.

"Несмотря на некоторые позитивные макроэкономические данные в последнее время и значительные, решительные действия правительства, мы все еще испытываем большую неопределенность относительно развития экономики в будущем", - заявил глава J.P.Morgan Джейми Даймон.

Котировки J.P.Morgan на предварительных торгах во вторник прибавляют около 2%. С начала года капитализация банка снизилась почти на 30%, до $297,5 млрд.

Банк J.P.Morgan Chase был основан в 1799 году, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 100 странах мира, его штат превышает 250 000 человек.