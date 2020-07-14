На Украине начали расследование гибели военного медика в Донбассе при эвакуации командира

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Донецкой области Украины начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями незаконных вооруженных формирований в Донбассе.

"Прокурорами установлено, что 13 июля при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле села Зайцево Бахмутского района, представителями незаконного вооруженного формирования РФ осуществлен обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В результате обстрела был убит сержант - старший боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести.

По информации украинской прокуратуры, сейчас тела погибших остаются на поле боя, поскольку противник не гарантирует прекращение огня.

Ранее в пресс-центре штаба украинской операции Объединенных сил сообщили, что 13 июля украинская эвакуационная группа во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту его гибели, "попала в заранее подготовленную засаду" врага, который "применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы".

Украинские военные подчеркивают, что эвакуационная группа была в белых касках с соответствующими опознавательными знаками, она выдвинулась за телом погибшего после подтверждения режима "Тишина".

Отмечается, что в результате обстрела погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, а еще один - боевую травму. "Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации", - заявили в штабе ООС.

Всего, по данным украинских военных, 13 июля в результате 18 обстрелов противника погибли трое украинских военнослужащих, один получил ранения, еще один – боевую травму.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика 13 июля. Министр подчеркнул, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.

"Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло, о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Глава МИД добавил, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

В свою очередь посольство США в Украине заявило, что глубоко опечалено сообщением об убийстве украинского военного медика вблизи села Зайцево.

"Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и подверглись травмам во время храброго несения службы своей демократии", - говорится в сообщении посольства в твиттере во вторник.