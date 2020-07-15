В Лондоне заверили, что самостоятельно запретили Huawei создание сетей 5G

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в среду, что решение не допустить китайскую компанию Huawei к развертыванию сетей 5G связано с выводами британских экспертов, а не критической позицией президента США Дональда Трампа в отношении этой компании.

"Самые разные люди могут попытаться присвоить себе это решение, но оно было основано на технической оценке Национального центра кибербезопасности по поводу того, каким образом мы можем получить в будущем сети 5G самого лучшего качества", - приводят британские СМИ ответ Хэнкока на соответствующий вопрос.

"Мы все разве не знаем президента Трампа, не так ли?" - добавил министр.

Накануне стало известно о решении британского правительства запретить Huawei до 2027 года участвовать в развертывании сетей 5G в Великобритании. Позднее, напоминают СМИ, Трамп заявил, что его администрация и он лично убедил многие страны не иметь дела с Huawei из-за рисков в сфере безопасности.

В свою очередь в среду Пекин обвинил Великобританию в сговоре с США против китайских компаний.

Британский телеканал Sky news ранее отмечал, что на такой вердикт Лондона повлияли санкции США против Huawei в мае, когда Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. Вследствие этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

При этом США пытаются убедить европейских и прочих союзников отказаться от сотрудничества с Huawei.