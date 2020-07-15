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Эйфелева башня полностью открылась для посетителей

Эйфелева башня полностью открылась для посетителей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Главная достопримечательность Парижа - Эйфелева башня - полностью открылась для посещений, сообщают французские СМИ.

Третий этаж башни в среду, 15 июля, начал принимать своих первых посетителей после снятия мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Одними из первых на верхний этаж достопримечательности поднялась группа, состоящая из колумбийцев и французов.

Предыдущие два этажа возобновили работу еще 25 июня. На каждом этаже установлены диспенсер с антисептиками, посетители обязаны быть в маске. Кроме того, установлены знаки о необходимости соблюдения дистанции.

С середины июня музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно возобновлять работу.

Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр заработал 6 июля. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду открыл свои двери для гостей 1 июля.

Хроника 09 января – 15 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Эйфелева башня Париж Франция Коронавирус

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