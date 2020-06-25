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В Париже спустя три месяца закрытия возобновляет работу Эйфелева башня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - в четверг, 25 июня, возобновляет свою работу спустя около трех месяцев закрытия из-за ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

"Действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок", - говорится в сообщении на сайте достопримечательности. Посетить башню можно будет с 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Однако подняться пока можно только на второй этаж сооружения пешком по ступенькам. Лифты для подъема на самый верхний этаж останутся закрытыми до 1 июля.

Кроме того, согласно опубликованному на сайте башни сообщению, сотрудники ежедневно проводят уборку и дезинфекцию достопримечательности, также размещены напольные знаки о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Ранее музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно открываться с середины июня.

Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр начнет работать 6 июля, а музей Орсе открыл двери для посетителей 23 июня. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду заработает 1 июля.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Хроника 09 января – 25 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Эйфелева башня Париж Франция Коронавирус

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