В Париже спустя три месяца закрытия возобновляет работу Эйфелева башня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - в четверг, 25 июня, возобновляет свою работу спустя около трех месяцев закрытия из-за ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

"Действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок", - говорится в сообщении на сайте достопримечательности. Посетить башню можно будет с 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Однако подняться пока можно только на второй этаж сооружения пешком по ступенькам. Лифты для подъема на самый верхний этаж останутся закрытыми до 1 июля.

Кроме того, согласно опубликованному на сайте башни сообщению, сотрудники ежедневно проводят уборку и дезинфекцию достопримечательности, также размещены напольные знаки о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Ранее музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно открываться с середины июня.

Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр начнет работать 6 июля, а музей Орсе открыл двери для посетителей 23 июня. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду заработает 1 июля.