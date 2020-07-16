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Грузия откроет границу для иностранцев, собирающихся работать в стране не менее полугода

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве Грузии принял решение разрешить въезд всем иностранным бизнесменам и самозанятым гражданам, которые намерены провести в Грузии не менее шести месяцев, сообщила в четверг журналистам глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава.

"Согласно проекту, правительство Грузии в исключительном порядке разрешит таким гражданам из всех стран пересекать границу, если они будут оставаться в Грузии не менее шести месяцев", - сказала Турнава.

Она отметила, что в рамках проекта разработана платформа для приема заявок, которой могут воспользоваться желающие приехать в Грузию на длительный срок. В частности, они должны будут представить личную информацию, справку о работодателе и подтверждение прохождения обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу.

Власти Грузии рассчитывали 1 июля открыть страну для туристов и восстановить приостановленное с 21 марта регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире было отложено до конца июля.

По последним данным, в Грузии официально зафиксировано 1006 заражений COVID-19, выздоровели 883 человека, скончались 15 заболевших. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 244 пациентов, в режиме карантина находятся 5 640 человек.

Грузия

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