Срок обязательного карантина в Грузии сокращен до 12 дней

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Решением правительства Грузии срок обязательного карантина и изоляции, режимы которых действуют в стране в связи с пандемией COVID-19, сокращен с 14 до 12 дней.

Соответствующие изменения, внесенные в постановление правительства от 23 мая "О правилах изоляции и карантина", были опубликованы в пятницу на сайте "Законодательного вестника" Грузии.

Согласно поправкам, 12-дневный карантин обязателен для всех физических лиц, прибывающих из иностранных государств и/или контактировавших с зараженными коронавирусом. Такой же срок отныне будет распространяется и на время пребывания граждан в самоизоляции.

Срок может быть сокращен в случае перевода человека из карантина в самоизоляцию или из самоизоляции в карантин, если до помещения в карантинную зону он находился определенное количество дней в самоизоляции или наоборот - до режима самоизоляции находился в карантине.

Кроме того, все прибывающие в Грузию лица на пограничных пунктах должны представить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда, а гражданам, которые не будут переведены в карантинные зоны, придется проходить ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней. Ранее этот срок также составлял 14 дней.

При этом в постановлении указано, что иностранные граждане будут оплачивать тестирование сами. Исключение составят только те, у кого при проведении первого теста будут обнаружен иммуноглобулин "G" (IgG, антитела к коронавирусу, наличие которых означает, что человек, вероятно, уже переболел COVID-19), они освобождаются от последующих тестирований.

По последним данным, в Грузии зарегистрированы 1 306 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 1 085, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остается 261 пациент, в режиме карантина находятся 7 597 человек.