Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:45Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

Срок обязательного карантина в Грузии сокращен до 12 дней

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Решением правительства Грузии срок обязательного карантина и изоляции, режимы которых действуют в стране в связи с пандемией COVID-19, сокращен с 14 до 12 дней.

Соответствующие изменения, внесенные в постановление правительства от 23 мая "О правилах изоляции и карантина", были опубликованы в пятницу на сайте "Законодательного вестника" Грузии.

Согласно поправкам, 12-дневный карантин обязателен для всех физических лиц, прибывающих из иностранных государств и/или контактировавших с зараженными коронавирусом. Такой же срок отныне будет распространяется и на время пребывания граждан в самоизоляции.

Срок может быть сокращен в случае перевода человека из карантина в самоизоляцию или из самоизоляции в карантин, если до помещения в карантинную зону он находился определенное количество дней в самоизоляции или наоборот - до режима самоизоляции находился в карантине.

Кроме того, все прибывающие в Грузию лица на пограничных пунктах должны представить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда, а гражданам, которые не будут переведены в карантинные зоны, придется проходить ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней. Ранее этот срок также составлял 14 дней.

При этом в постановлении указано, что иностранные граждане будут оплачивать тестирование сами. Исключение составят только те, у кого при проведении первого теста будут обнаружен иммуноглобулин "G" (IgG, антитела к коронавирусу, наличие которых означает, что человек, вероятно, уже переболел COVID-19), они освобождаются от последующих тестирований.

По последним данным, в Грузии зарегистрированы 1 306 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 1 085, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остается 261 пациент, в режиме карантина находятся 7 597 человек.

Грузия Коронавирус

Новости

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

Киев заявил о невозможности экстрадиции "вагнеровцев" на Украину

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

В Минске за два дня акций арестовали больше тысячи человек

ЦИК утвердил итоги выборов президента Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');