Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Опубликованы новые фотографии Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния

Опубликованы новые фотографии Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство и НАСА обнародовали новые фотографии Солнца, сделанные с расстояния всего в 77 млн км, сообщает "Би-би-си".

Снимки были сделаны зондом в рамках проекта Solar Orbiter.

На фотографиях можно увидеть миниатюрные вспышки, они в миллионы раз меньше вспышек на Солнце, которые можно увидеть с Земли с помощью телескопов. Такая же у них природа происхождения или нет, пока неизвестно, говорят ученые.

Возможно эти миниатюрные вспышки играют важную роль в феномене нагрева солнечной короны, который заключается в том, что корона в 200-500 раз горячее слоев под нею.

Аппарат проекта Solar Orbiter был запущен с мыса Канаверал в феврале этого года. С его помощью исследователи надеются получить новые данные о поведении ближайшей к Земле звезды. Влияние Солнца не ограничивается лишь светом и теплом: во время вспышек происходит выброс заряженных частиц и магнитные бури, которые могут нарушать работу телекоммуникационных сетей на земле и электроники на орбите.

НАСА Solar Orbiter ЕКА

Новости

Глава РФПИ объяснил, что РФ нет смысла красть данные о британской COVID-вакцине

Пандемия коронавируса

Великобритания обвинила хакеров РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания обвинила хакеров РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в попытке вмешательства в выборы 2019 года

Глава МИД Великобритании обвинил РФ в попытке вмешательства в выборы 2019 года

Во Франции ношение масок в общественных местах станет обязательным

Во Франции ношение масок в общественных местах станет обязательным

Британские парламентарии решили обнародовать "российский доклад" 22 июля

Пандемия коронавируса

ОАЭ и Китай первыми мире приступили к финальной стадии тестирования COVID-вакцины

ОАЭ и Китай первыми мире приступили к финальной стадии тестирования COVID-вакцины

В Баку заявили о возобновлении боевых действий на границе с Арменией

В Баку заявили о возобновлении боевых действий на границе с Арменией

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июля

Еще на одном российском судне, стоящем в Пусане, произошла вспышка COVID-19

Еще на одном российском судне, стоящем в Пусане, произошла вспышка COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');