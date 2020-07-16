Опубликованы новые фотографии Солнца, сделанные с рекордно близкого расстояния

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство и НАСА обнародовали новые фотографии Солнца, сделанные с расстояния всего в 77 млн км, сообщает "Би-би-си".

Снимки были сделаны зондом в рамках проекта Solar Orbiter.

На фотографиях можно увидеть миниатюрные вспышки, они в миллионы раз меньше вспышек на Солнце, которые можно увидеть с Земли с помощью телескопов. Такая же у них природа происхождения или нет, пока неизвестно, говорят ученые.

Возможно эти миниатюрные вспышки играют важную роль в феномене нагрева солнечной короны, который заключается в том, что корона в 200-500 раз горячее слоев под нею.

Аппарат проекта Solar Orbiter был запущен с мыса Канаверал в феврале этого года. С его помощью исследователи надеются получить новые данные о поведении ближайшей к Земле звезды. Влияние Солнца не ограничивается лишь светом и теплом: во время вспышек происходит выброс заряженных частиц и магнитные бури, которые могут нарушать работу телекоммуникационных сетей на земле и электроники на орбите.