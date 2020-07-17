Внезапная проверка боеготовности российских войск завершится 21 июля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Масштабная проверка боевой готовности, которая началась в Вооруженных силах РФ в пятницу, завершится 21 июля, сообщает Минобороны России.

Об этом сказано в сообщении военного ведомства, которое поступило в "Интерфакс". Ранее в пятницу о внезапной масштабной проверке боеготовности войск и флота объявил министр обороны Сергей Шойгу.

Всего от ВС РФ к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Проверка идет в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ. К ней привлечены войска и силы Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Сообщалось, что основной целью внезапной проверки является оценка способности органов военного управления обеспечить безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера и степени подготовленности войск и сил к участию в главном учебном мероприятии года ВС - стратегических учениях "Кавказ-2020".

В ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, обусловленных действиями условных бандформирований, проведением террористических актов с захватом заложников, летательных аппаратов, объектов на аэродромах и в пунктах базирования Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также обострением санитарно-эпидемиологической, радиационной, химической обстановки.

По данным Минобороны, проверяемые войска примут участие в более чем пятидесяти учениях различного уровня и масштаба на тридцати пяти полигонах, участках местности, семнадцати морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.