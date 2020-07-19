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В Сирии начались парламентские выборы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Выборы в Национальный совет Сирии, являющийся высшим органом законодательной власти в стране, начались в воскресенье утром.

В сирийский парламент избираются 250 человек. Сначала выборы планировалось провести в апреле, но они были перенесены на июль из-за пандемии коронавируса.

С 08:00 в Сирии открылись более 7,3 тыс. избирательных участков. Парламентские выборы в стране, в соответствии с конституцией, проводятся прямым тайным голосованием раз в четыре года.

По итогам выборов 2016 года в парламенте большинство мест принадлежит "Национальному прогрессивному фронту", который возглавляет партия "Баас". Эту партию возглавляет президент Сирии Башар Асад.

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