В Израиле началась забастовка медсестер, требующих увеличить оплату труда

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Израиле в понедельник началась забастовка медсестер и медбратьев, которые требуют от правительства увеличения оплаты труда, сообщает The Jerusalem Post.

Медперсонал недоволен тем, что многих медсестер и медбратьев в последние месяцы перенаправили на работу в инфекционные отделения с больными коронавирусом людьми. Также многие из них сейчас на карантине, поэтому те, кто работает на своих местах, как и до пандемии, сталкиваются с двойной нагрузкой.

В обычном режиме во время забастовки работают только коронавирусные отделения в больницах, также работать будут дежурные сестры, которые оказывают экстренную помощь больным.

Тем временем, по состоянию на понедельник в Израиле заражены и болеют коронавирусом более 28 тыс. человек. За все время пандемии в стране подтвердили 50 тыс. заражений, но более 21 тыс. человек уже выздоровели. Скончались более 400 человек.