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Eldorado Resorts стал крупнейшим оператором казино в США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор казино и отелей Eldorado Resorts завершил сделку по покупке конкурирующей компании Caesars Entertainment Corp. за $17,3 млрд. Образовалась крупнейшая компания в игровой отрасли США, которая опередит MGM Resorts International.

Она будет владеть или управлять 55 объектами недвижимости в 16 штатах и нескольких других странах, включая Дубай и Великобританию.

Ранее сообщалось, что Caesars Entertainment продолжит работать под своим брендом, а ее акции останутся на бирже.

По условиям сделки акционеры Caesars получили в общей сложности $12,3 за каждую принадлежащую им акцию, включая $8,7 денежными средствами. После слияния акционерам Eldorado принадлежат 56% объединенной компании.

Казино в США, включая крупнейшие в Лас-Вегасе, прекратили работу в середине марта из-за коронавируса. С тех пор многие из них открылись, но с ограничениями на количество посетителей и обязательным ношением масок. До сих пор остается неясным, когда в них вернутся крупные развлекательные мероприятия и конференции.

Капитализация Eldorado с начала года упала на 37%, но за последние три месяца подскочила более чем на 130%.

Caesars Entertainment Eldorado Resorts Лас-Вегас США коронавирус

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