Главы МИД Германии и Великобритании решили обсудить влияние России в Европе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед поездкой в Великобританию заявил, что планирует обсудить с британским коллегой Домиником Раабом отношения с Китаем и влияние России в Европе.

"В беседе с Домиником Раабом в среду речь пойдет о разных международных вопросах, по которым мы с Великобританией тесно работаем сообща, например, в рамках европейской тройки по Ирану, речь пойдет об отношениях с Китаем и о том, как обходиться с российским влиянием в Европе", - заявил Маас, его цитирует пресс-служба министерства.

Перед Великобританией во вторник Маас посетит Грецию, там он будет говорить о проблемах миграции.