Лондон впервые выбыл из топ-10 самых популярных туристических направлений

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лондон впервые в истории не попал в список 10 наиболее популярных для туризма европейских городов. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией ForwardKeys.

Британская столица, год назад лидировавшая по числу бронирований, переместилась на 11-е место в рейтинге, темпы восстановления объема бронирований в Лондоне существенно отстают от других европейских городов. По данным ForwardKeys, на текущий момент объем бронирований составляет около 5% от показателя за 2019 год, тогда как среднее значение в городах Европейского союза составляет 23%.

"Лондон – одно из наиболее популярных в мире направлений для туристов. Поэтому то, что он выпал из топ-10 европейских городов, говорит нам о том, насколько разрушительными являются последствия пандемии COVID-19 и мер ее сдерживания для туристических поездок в Великобританию", - говорит вице-президент ForwardKeys по исследованиям Оливье Понти.

"Однако сейчас, когда большинство самых жестких карантинных мер в Великобритании ослаблены, я рассчитываю, что Лондон в скором времени вновь вернется в этот список", - отмечает он.

Результаты исследования могут стать поводом для опасений инвесторов, вкладывающихся в акции авиакомпаний, гостиничных и туристических операторов, которые рассчитывали на устойчивое восстановление туристической отрасли, пишет MarketWatch.