Два моряка из РФ осуждены на 300 лет в Греции за перевозку нелегалов

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Греческий суд приговорил двоих российских моряков 300 годам колонии каждого, признав их виновными в перевозке нелегальных мигрантов.

Как сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, россияне Алексей Игумнов и Никита Шепталов осуждены за предполагаемую организацию нелегальной миграции в Греции. Он пояснил, что столь длительный срок наказания связан с тем, что моряки получили от 7 до 12 лет заключения за каждого мигранта, которых обнаружили на судах.

Мельников подчеркнул, что россияне отрицают свою вину. По их словам, они нашли предложение в интернете и прибыли в Турцию для работы. Им обещали около 100 тысяч рублей в месяц, а также оплату питания и проживания за работу на круизном судне, на котором должны были перевозить туристов.

"После обучения россияне вышли в море вместе с командой, при этом кораблем они не управляли. В их функционал изначально входили чисто технические работы по готовке, уборке и т.д. В нейтральных водах к кораблю пришвартовались лодки, откуда на борт поднялось около 60 мигрантов, а оставшаяся часть команды наоборот пересела в лодки. Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море и остались. Однако разобраться в управлении лодки не смогли и подали сигнал SOS", - рассказал Мельников.

Он добавил, что россияне оказались в итоге жертвами так называемых черных работодателей.

Мельников констатировал, что суд не обратил внимание на доводы россиян и доказательства их невиновности, а адвокат по назначению практически не общался с подзащитными, не знакомился с материалами дела. Первый раз россияне увидели защитника только во время начала судебного заседания.

"Сотрудник российского консульства пришел на судебное заседание и обратил внимание, что тот немногословный перевод, который был в процессе содержал много ошибок и несмотря на его настойчивые просьбы о соблюдении прав наших соотечественников суд вообще не реагировал на нарушения норм международного права",- сказал правозащитник.

В Греции в похожей ситуации сейчас находятся около 26 российских моряков. Мельников отметил, что почти все они из малообеспеченных семей и нуждаются в деньгах на адвокатов.