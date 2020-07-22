Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 707 960+200 469

Не менее девяти человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщила местная полиция.

Пожарные сообщают об 11 пострадавших. Все раненые доставлены в медицинские учреждения.

Пока власти не сообщают подробности случившегося. В то же время СМИ обращают внимание, что инцидент произошел вскоре после того, как министерство внутренней безопасности страны объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе.

США Чикаго

Новости

В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против Nord Stream 2

В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против Nord Stream 2

У вероятного сообщника луцкого террориста изъяли оружие и боеприпасы

Ереван заявил об атаке азербайджанского спецназа на военный объект Армении

Ереван заявил об атаке азербайджанского спецназа на военный объект Армении

Все заложники в украинском Луцке освобождены

Все заложники в украинском Луцке освобождены

Зеленский выполнил требование террориста и призвал всех смотреть фильм "Земляне"

Из захваченного украинского автобуса освобождены трое заложников

Из захваченного украинского автобуса освобождены трое заложников

Что произошло за день: вторник, 21 июля

Заложникам в украинском автобусе передали воду

Комиссар SEC раскритиковала решение регулятора, поставившее крест на ICO Telegram

Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов

Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');