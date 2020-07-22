Не менее девяти человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Чикаго, сообщила местная полиция.

Пожарные сообщают об 11 пострадавших. Все раненые доставлены в медицинские учреждения.

Пока власти не сообщают подробности случившегося. В то же время СМИ обращают внимание, что инцидент произошел вскоре после того, как министерство внутренней безопасности страны объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе.