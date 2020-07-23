Лондон запустит программу британского подданства для жителей Гонконга в 2021 году

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Британское правительство с января 2021 года запустит программу по приему иммигрантов из Гонконга, которые после определенного периода проживания и работы в королевстве смогут получить его полноценное гражданство. Детали плана представил глава МВД Британии Прити Патель.

Жители Гонконга, имеющие британский заморский паспорт (статус гражданина заморских территорий Великобритании) и их ближайшие родственники смогут по новой специальной визе приезжать в Соединенное королевство, чтобы жить и работать или учиться.

Их нынешний статус и так давал им право безвизового въезда в Британию на срок до шести месяцев. С новой визой они смогут получить разрешение на два периода пребывания в стране общей протяженностью 30 месяцев или на один пятилетний период. В итоге они смогут претендовать на подданство Великобритании.

Такое же право получат те, кто родился в Гонконге после 1997 года у кого хотя бы один родитель является гражданином заморских территорий Великобритании.

Вводя эти меры Великобритания выполняет свое обещание жителям Гонконга поддерживать их право на свободы, заявил министр.

Программа была запущена после того, как Китай принял новый закон о нацбезопасности Гокнонга, значительно ограничивший автономность региона. В мае представитель МИД КНР заявил, что все обладатели британского заморского паспорта, проживающие в Гонконге, являются гражданами Китая, и предоставление им иного статуса Лондоном будет нарушением международного права, напоминает BBC News.

На прошлой неделе Лондон приостановил действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции и распространил на Гонконг эмбарго на поставки оружия в КНР, введенного после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь.