Грузовики "Прогресс" затопят МКС после завершения ее работы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Международную космическую станцию затопят российские грузовые корабли "Прогресс", когда она отработает свой ресурс, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" он рассказал, что "Прогрессы" давно помогают станции уворачиваться от космического мусора. Они же затопят ее в океане, когда придет время.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о его продлении до 2030 года. Россия создаст свою космическую станцию после 2030 года. Рогозин не сказал, будет ли станция исключительно российской или международной. Он считает, что это зависит от мировой конъюнктуры.

Рогозин пояснил, что России нужна заправочная орбитальная станция, которая позволит дозаправлять космические корабли для дальних переходов и спутники для увеличения ресурса работы на орбите.

Кроме того, станцию планируется использовать в качестве ремонтной базы космических аппаратов, построенных по модульному принципу, которые могли бы на время ремонта сближаться с ней.

В середине мая Рогозин сообщил, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. "На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля – "Наука", узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС этими модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

В декабре 2019 года Рогозин сообщил, что Россия может отказаться от запуска узлового и научно-энергетического модуля ради создания лунной станции.