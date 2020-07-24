Что случилось этой ночью: пятница, 24 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России. Пентагон попытается остановить постройку газопровода "Северный поток 2". США потратят больше всего денег на противодействие Китаю.

– В Турции назначили имамов для мечети Айя-София. Они проведут здесь первую за почти 90 лет пятничную молитву. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган указом перевел музей храма Святой Софии в статус мечети.

– Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты. Место проведения съезда показало прирост заболеваемости коронавирусом. Республиканская партия проведет только официальную часть, которую покажут онлайн.

– Дегтярев сообщил об изменениях в правительстве Хабаровского края. Новый губернатор привел нового руководителя аппарата. Несколько чиновников уже написали заявления об увольнении.

– Кадыров сообщил о "санкциях" против Помпео. Глава Чечни пообещал заблокировать все счета госсекретаря США и отменил приглашение в гости. США внесли Кадырова в санкционный список за нарушения прав человека в Чечне.