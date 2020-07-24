Кадыров сообщил о "санкциях" против Помпео

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров, против которого ввел санкции Вашингтон, продолжил заочную полемику с госсекретарем США Майком Помпео.

"Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это право. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его (Помпео) во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", – заявил Кадыров вечером в четверг на совещании в республике с участием членов правительства и руководителей различных ведомств.

Кадыров добавил, что никогда не поехал бы в Америку, если бы и приглашали.

Он также сказал, что находится в санкционных списках США, хотя "никаким судом ни в чем не обвинен". "Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца? (...) И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?" - задался вопросом глава Чечни.

Кадыров отметил, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня. "Мы наоборот должны гордиться. Значит нас знают. Нас в политике ставят на мировой уровень. В глобальных вопросах наше имя имеет значение", – сказал он.

Ранее Кадыров в ответ на внесение его в "черный список" госдепа США пригласил госсекретаря США посетить республику.

В минувший понедельник государственный департамент США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

В заявлении госдепартамента США, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".