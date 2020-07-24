Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 4 млн

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах по состоянию на 5:35 пятницы по московскому времени был зафиксирован 4 034 831 случай заражения, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв вируса достигло в США 144 242.

Мировые СМИ обращают внимание, что в четверг вечером в США число летальных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний третий день подряд превысило 1,1 тысячи человек: 1 118. В среду сообщалось о 1 135 новых смертных случаях, во вторник – об 1 141.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета на 5:35 пятницы, насчитывалось 15 446 043 инфицированных, скончались 632 173 человека.

Из-за роста заболеваемости президенту США Дональду Трампу пришлось отменить массовые мероприятия на съезде Республиканской партии, где должны назвать имя кандидата в президенты на ближайших выборах.