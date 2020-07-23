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США протестировано более 50 млн человек на COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Количество тестов на COVID-19, сделанных в США, превысило 50 млн, сообщил на брифинге президент США Дональд Трамп.

"Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас - 50 млн", - сказал Трамп.

"Мы работаем с каждым штатом для того, чтобы обеспечить поставки "Ремдесивира" для лечения на ранних стадиях, чтобы предоставить лечение стероидами тем, кто болен серьезно. Мы тесно работаем с больницами, домами престарелых. Показатели "Ремдесивира" прекрасны, уровень летальных исходов у нас продолжает снижаться, и он будет еще ниже", - заверил президент США.

В июне Трамп заявлял, что США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством от коронавируса COVID-19. "До конца года у нас будут эффективная вакцина, лекарство и терапия", - сказал он.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 146 тыс. заболевших скончались. Более 1,9 млн человек выздоровели.

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