Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:36Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовывать коронавирус

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ученым удалось создать смесь антител, которая сможет эффективно помочь в борьбе с коронавирусом и защитить людей, пишет в среду британская газета The Guardian.

По данным издания, ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке собрали образцы антител у 40 пациентов, переболевших тяжелой формой COVID-19, а также определили еще 60 антител у пяти человек с иммунитетом к коронавирусу. Среди этих антител девять эффективно нейтрализуют вирус COVID-19.

"Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом", - приводит издание мнение ученых.

Ожидается, что клинические испытания антител начнутся позже в этом году.

США коронавирус

Новости

В МИД КНР рассказали об угрозах расправы в адрес посольства в Вашингтоне

РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США

США объявили награду в $2 млн за информацию о двух украинских хакерах

США объявили награду в $2 млн за информацию о двух украинских хакерах

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

ЦИК Белоруссии сократит число наблюдателей на президентских выборах

ЦИК Белоруссии сократит число наблюдателей на президентских выборах

США обязали Китай закрыть консульство в Хьюстоне

Пандемия коронавируса

В мире от COVID умерло почти 616 тысяч человек, заразились 14,9 млн

В мире от COVID умерло почти 616 тысяч человек, заразились 14,9 млн

Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

До 14 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Чикаго

До 14 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Чикаго

В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против Nord Stream 2

В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против Nord Stream 2
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');