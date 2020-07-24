США на встрече с РФ в Вене намерены создать нормы поведения в космосе

Российско-американские переговоры пройдут в столице Австрии 28-30 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США на запланированных на конец июля переговорах с РФ в Вене ставят цель способствовать выработке норм конструктивного поведения в космическом пространстве, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд.

Ранее в Госдепе сообщили, что представители США и России встретятся 28-30 июля в Вене для переговоров на рабочем уровне по контролю над вооружениями, а 27 июля в Вене пройдут переговоры США и РФ по поводу безопасности в космосе.

"Наша надежда состоит в том, что данная встреча позволит нам найти пути увеличить стабильность и безопасность в космосе, а также продвигать развитие там норм ответственного поведения", - приводят его слова западные СМИ.

"Мы надеемся, что этот возобновивший работу канал дипломатического взаимодействия с Россией дополнит переговоры о безопасности в космосе, которые также идут у нас с КНР", - отметил Форд.

В то же время он охарактеризовал активность РФ в космосе как "странную и опасную", а также заявил, что российские и китайские дипломаты "очень изобретательны с придумыванием плохих идей о контроле над космическими вооружениями". Кроме этого, Форд упомянул недавние испытания РФ в космосе, утверждая при том, что Россия работает над противоспутниковыми ракетами.

Форд резюмировал, что все эти вопросы будут стоять на повестке дня на переговорах в Вене.

"Мы рассматриваем доступ в космос как (предмет - ИФ) наших жизненно важных национальных интересов", - заключил он.

23 июля сообщалось, что в Лондоне выразили обеспокоенность возможным испытанием Россией космического оружия. По версии британской стороны, Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд.

В свою очередь Кристофер Форд утверждал, что Россия провела испытания оружия на орбите Земли.

В пятницу в МИД РФ заявили, что данные обвинения Вашингтона и Лондона в адрес России направлены на дискредитацию российской космической деятельности. В МИД добавили, что сами США и Великобритания "естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в том числе о реализации программ возможного задействования "спутников-инспекторов" и "спутников-ремонтников" в качестве противоспутниковых средств".