Посольство Армении сообщило о нападениях азербайджанцев на армян в РФ

Посольство Армении в Москве Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Посольство Армении в РФ, Союз Армян России и другие структуры проинформировали соответствующие российские органы о нападениях азербайджанцев на армян, произошедших накануне, говорится в заявлении армянского посольства, опубликованном в пятницу.

"В последние дни мы продолжаем замечать, что азербайджанская сторона пытается перенести напряженную ситуацию на армяно-азербайджанской границе на территорию Российской Федерации и создать конфликт между общинами двух народов. В частности, это происходит на торгово-экономических площадках Москвы и других городов России, которые так или иначе связаны с властями Азербайджана", - говорится в документе.

"События последней ночи, сопровождавшиеся многочисленными провокациями, а также нападениями на армян, к нашему большому сожалению, в очередной раз показали преднамеренность действий азербайджанской стороны. Цель этих провокаций - подорвать основы межнационального согласия в России, способствовать росту напряженности в многонациональном обществе и создать прецеденты конфликтных ситуаций в стране", - говорится в заявлении посольства Армении в Москве.

В дипмиссии также напомнили, что все хозяйствующие субъекты на территории России, независимо от национальности и гражданства, должны соблюдать законы РФ.

В то же время, исходя из сложившейся ситуации и попыток вовлечь армянскую общину в различные провокационные действия, посольство Армении в РФ призывает армян быть бдительными, сдержанными и не поддаваться на провокации, а также не участвовать в различных акциях или инициативах, организованных в ответ на провокации азербайджанской стороны, говорится в заявлении.

Посольство продолжает работу по решению возникших проблем, оставаясь верным принципу сохранения межнационального спокойствия, подчеркнули дипломаты.

"В случае провокационных проявлений армяне могут незамедлительно позвонить на горячие линии посольства, Союза Армян России и других структур, а также обратиться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По сообщениям ряда СМИ, на юго-востоке Москве в ночь на пятницу, 24 июля, прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.

Столкновения на границе Армении и Азербайджана

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.