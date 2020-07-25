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В Китае выявлено свыше 100 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 108 новых инфицированных COVID-19: 34 больных в активной форме и 74 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса

Из активных случаев 29 зафиксированы внутри страны: 20 - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, девять - в северо-восточной провинции Ляонин. Пять активных и два бессимптомных ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки были выявлены 64 новых инфицированных: 21 больной в активной форме и 43 бессимптомных носителя. Из активных случаев 15 зафиксированы внутри страны: 13 - в Синьцзяне и два - в Ляонине. Шесть активных и девять бессимптомных случаев были "импортированы".

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 83 784 активных случая заражения при 2 034 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 126 новых случаев заболевания: 123 в Гонконге и три - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 876 больных с коронавирусом: в Гонконге - 2 372 (при 16 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 458 (семь смертей).

Китай Коронавирус

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