В Китае за сутки выявлены 64 новых случая заражения коронавирусом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 64 новых инфицированных COVID-19: 21 больной в активной форме и 43 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев 15 зафиксированы внутри страны: 13 – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и два – в северо-восточной провинции Ляонин. Шесть активных и девять бессимптомных ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки были выявлены 53 новых инфицированных: 22 больных в активной форме и 31 бессимптомный носитель. Из активных случаев 18 были зарегистрированы в Синьцзяне и один в Ляонине. Три активных и семь бессимптомных "импортированы".

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 83 750 активных случаев заражения при 2 029 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 118 новых случаев заболевания, все в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 632 больных с коронавирусом: в Гонконге – 2 249 (при 15 случаях смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 455 (семь случаев смерти).