"Северный поток" заработал после ремонта

Газпром обошелся без дополнительного транзита через Украину

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Балтийский газопровод из России в Германию "Северный поток" в воскресенье утром заработал после планового технического обслуживания, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Прокачивающий до 170 млн кубометров газа в сутки газопровод остановился 14 июля. Обычно на время его ремонта значительно увеличивалась прокачка через Украину. Однако на этот раз никакого увеличения транзита не произошло. Транзит через Украину в текущем месяце в среднем составил 160 млн куб. м в сутки. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.

Одновременно начался массированный отбор газа из хранилищ в крупнейших странах Европы - прежде всего в Германии и Австрии, а также в Нидерландах и Франции - который почти полностью заменил поставки через Nord Stream.

Парадоксально, что избежать увеличения транзита газа через Украину "Газпрому" (MOEX: GAZP) удалось именно благодаря все тому же украинскому фактору. В прошлом году в условиях сильного политического и судебного противостояния заканчивался долгосрочный контракт на транзит и в ситуации с неопределенностью транзита через Украину "Газпром" закачал в хранилища Европы огромные объемы газа (11,4 млрд куб. м - в два раза больше, чем годом ранее) и большая часть этого газа за теплую зиму 2019-2020 годов не была израсходована.

Однако этому массированному отбору не удалось переломить общий тренд по продолжающемуся наполнению ПХГ в Европе. Сейчас они заполнены более чем на 84%, а в некоторых странах - более чем на 90%. Рекордный уровень заполненности хранилищ является одним из негативных драйверов на рынке газа Европы, где спотовые цены дрейфуют ниже $60 за тысячу кубометров. Остановка "Северного потока" не повлияла на котировки газа в ЕС.

Проект "Северный поток" (Nord Stream) реализовал международный консорциум пяти крупных европейских энергетических компаний, созданный в 2005 году для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. Акционерами Nord Stream AG являются компании "Газпром", германские Wintershall Dea GmbH и PEG Infrastruktur AG (E.ON), N.V. Nederlandse Gasunie и французская Engie. Проектная мощность магистрали - 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода заработали поочередно в 2011 и 2012 годах.